“Veneto:Spettacoli di Mistero”: gli appuntamenti nel vicentino questo fine settimana

Spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rievocazioni in costume, cene a tema, itinerari notturni e molto, molto di più…

È “Veneto:Spettacoli di Mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagneranno i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un calendario di oltre 200 appuntamenti speciali che stupiranno grandi e piccini.

Questi prossimi appuntamenti nella provincia di Vicenza:

venerdì 15 novembre, POVE DEL GRAPPA – Sala Polivalente piazza degli Scalpellini: La Valbrenta tra leggenda e realtà - serata di racconto.

La Valbrenta e buona parte della Valsugana sono luoghi pregni di mistero. Qui la favolistica popolare vive ancora nella tradizione orale, grazie alle numerose grotte e alle montagne ostili. Roberto Frison, coautore assieme a Simone Cavallin del libro “Misteri della Valsugana e leggende della Valbrenta” racconta dove incontrare gli esseri mitici che vivono lungo la ciclabile Bassano-Caldonazzo e soprattutto a quali prestare maggior attenzione. Inoltre, assieme alla lettrice Antonella Asciolla, si parla del fantasma che padroneggia sul monte Cornon spaventando i valligiani: Ezzelino il Tiranno.

venerdì 15 novembre, TORREBELVICINO – Sala Consiliare: Il mistero della Matemagia - conferenza spettacolo

Il Veneto, dagli antichi abitanti ai giorni nostri, è sempre stato una terra di magia, leggende, fiabe ed enigmi. Ogni città, ogni paese, ogni luogo nasconde un mistero, mistero che si tramanda di bocca in bocca e che muta e si trasforma al trascorrere del tempo. Così pochi conoscono che, in tempi lontanissimi, si narra esistesse sul monte Summano un superbo tempio pagano sacro al numero otto. Forse lì si venerava Reitia, l’antica Dea del popolo veneto, le cui sacerdotesse insegnavano la scrittura magica sacra alla divinità e magico era il valore del numero sedici.

In verità non deve stupire che nel corso della storia la magia, la religione e la matematica siano stati assieme strumenti per riti sacrificali e propiziatori. Spesso il sacerdote era anche mago e matematico e la magia dei numeri spiegava gli eventi e indicava il futuro della vita delle persone. Tra tutti ricordiamo il nostro Francesco Barozzi, patrizio veneziano, matematico, mago ed astrologo, condannato più volte dall’Inquisizione per le sue attività di negromante.

La conferenza spettacolo tra Matematica e Magia condurrà lo spettatore attraverso una storia avvincente, ricca di suspense e di giochi di magia matematica. La magia dei secoli sarà lo spunto per presentare giochi strabilianti e matematiche sorprese.

sabato 16 novembre, ROMANO D'EZZELINO – Parco di Villa Negri: La misteriosa morte del tiranno Ezzelino - rappresentazione teatrale, giocolieri, sbandieratori e mangiafuoco

Tanti eventi che si preannunciano divertenti ed accattivanti in cui il pubblico potrà divenire protagonista semplicemente scattando una foto: tutte le immagini realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione.