Veneto Segreto Tour: "I Meravigliosi Affreschi di Villa Caldogno"

Domenica 9 aprile alle 15.30 e alle 17 "Veneto Segreto" organizza il tour alla scoperta di Villa Caldogno, una delle più belle costruzioni palladiane con i suoi meravigliosi affreschi. Durata: 1 ora e 20 minuti. Ritrovo: 15 minuti prima all'ingresso della villa in via Zanella 3. Costo itinerario: 10 euro. Posti limitati. Per prenotazioni: venetosegreto@gmail.com - sms a 3476445239 - www.venetosegreto.com.

VILLA CALDOGNO: è una delle architetture palladiane meglio conservate. Quando ricevette l’incarico, Andrea Palladio aveva 34 anni. L’edificio ha pianta molto lineare, dettata dalle murature preesistenti, con vano centrale passante e ambienti laterali; una semplicità, che viene però stemperata dalla decorazione ad affresco del 1570, per mano del Fasolo e dello Zelotti, con meravigliose scene conviviali d’atmosfera rinascimentale. Nel salone, all’interno di false architetture, cavalieri e gentildonne sembrano rivivere momenti di una giornata modello: il gioco delle carte, la danza o il concertino. Nelle sale maggiori di sinistra sono narrate le vicende di Scipione e di Sofonisba. Nel camerino, invece, sono rappresentate alcune scene del Pastor Fido, iniziate da un aiuto dello Zelotti e terminate da Giulio Carpioni.

(un'immagine di Villa Caldogno)

