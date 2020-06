Veneto nascosto, simboli e misteri sulle tracce dei templari

Nel territorio veneto le vie destinate ai pellegrini per Roma e Gerusalemme erano presidiate dai Cavalieri Templari.

Quel poco che sappiamo di questo misterioso ordine cavalleresco - purtroppo condannato all’oblio - trapela da storie e leggende della tradizione orale, ma sono stati ritrovati anche simboli templari su affreschi e pietre. Tracce delle loro antiche “mansioni” sono ancora visibili in alcuni luoghi del nostro territorio, come i castelli, le chiese e le fortificazioni.

Però quasi nessuno sa che i templari adottavano anche un codice astronomico per orientare le loro costruzioni ed edifici...

In questo incontro conosceremo qualcosa in più sul mistero dei Templari, attraverso la storia e l’orientamento astronomico di un edificio in particolare, che fu di estrema importanza per l’attività di questi monaci cavalieri e guerrieri del medioevo.

Ne parliamo con l'Astrofisica Silvia Motta e lo Scrittore Uberto Tommasi



CHI SONO I RELATORI❓



SILVIA MOTTA, Astrofisica, membro della S.E.A.C,( European Society for Astronomy in Culture) , della S.I.A. ( Società Italiana di Archeoastronomia) ,della S.A.It, (Società Astronomica Italiana ), , collabora con l’Osservatorio Astronomico di Brera (MI). I suoi studi accademici sull’astronomia delle civiltà mesoamericane del Messico (Maya, Aztechi), del Perù (Inca e Preincaici ) e dell’Ordine dei Cavalieri Templari la portano a tenere conferenze di archeoastronomia in Italia e in tutta Europa.



UBERTO TOMMASI, Giornalista e scrittore, ha collaborato con “Il Manifesto” , “Brescia Oggi”, il “Giornale di Vicenza”

Dal 2005 collabora con Athanor, serie annuale del Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi dell’Università di Bari.

Dal 1998 al 2013 ha pubblicato sette volumi, fra cui citiamo “I Templari e la Valpolicella”, “Guida di Verona Templare”, “Secretum Templi” e “Il Sogno di Cassiodoro”. Nel 2017 scrive Guida di Verona Misteriosa. Nello stesso anno pubblica “Il Mistero Iniziatico di Maria Maddalena”.



DIALOGA CON IL RELATORE

📣IVANA GABRIELLA CENCI, Editore e Direttore Responsabile di Veraclasse.it



COME E' ORGANIZZATO L'EVENTO?👇



Conferenza interattiva con domande da parte dei partecipanti.

Al termine prenderemo un aperitivo IN GIARDINO, accompagnato da assaggi e stuzzichini, mentre si continuerà a parlare con i relatori.



QUANTO COSTA❓

Contributo di 15 euro per conferenza e aperitivo con degustazione



COME PARTECIPARE? 🔴

Per questioni organizzative è gradita la prenotazione:

Si può aderire

✔️tramite questa pagina Facebook

✔️scrivere a eventi@veraclasse.it

✔️telefonare a 3475276046

