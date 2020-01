Veneto nascosto: la scrittura venetica ed il simbolismo dei nostri avi

LA SCRITTURA VENETICA ED IL SIMBOLISMO DEI NOSTRI AVI

Esiste una misteriosa forma di scrittura antichissima, precedente a tutte quelle ufficialmente riconosciute, caratterizzata da tratti o segmenti lineari, molto semplici da riprodurre e da memorizzare. L’aspetto inquietante è che questo tipo di alfabeto è stato rilevato anche in siti archeologici della Sardegna, Egitto, Creta, Bosnia e Centro America ...

FABIO GARUTI, dopo anni di studi e ricerche, compreso il Veneto, è riuscito a leggere, tradurre e pronunciare queste scritture, appartenenti a lingue considerate morte, sconosciute o incomprensibili, tra cui appunto anche il Venetico.

Una serata dai risvolti interessanti che terminerà con il consueto aperitivo con l'autore.



CHI E' IL RELATORE?

Fabio Garuti

scrittore e studioso di lingue antiche, ha approfondito lo studio della alfabetica di tipo lineare/segmentato risalente ad oltre 10.000 (diecimila) anni fa. Analizzandone gli aspetti

grafico-fonetico-lessicali, con le relative successive modifiche ed i relativi sviluppi, ha potuto stabilire, nell’ambito di tali studi, correlazioni linguistiche planetarie ad oggi sconosciute.

Tra le sue pubblicazioni citiamo:

1) Sardegna, pagine di archeologia negata , Anguana Edizioni

2) L'Alfabeto Ogham nella Antica Civiltà Sarda, Anguana Edizioni

3) L'invenzione dell'alfabeto nella Antica Civiltà Sarda, Associazione Beith



COME E' ORGANIZZATO L'EVENTO?

Conferenza interattiva con domande da parte dei partecipanti.

Al termine prenderemo un aperitivo con assaggi e stuzzichini e si continuerà a parlare con i relatori.



QUANTO COSTA?

Contributo di 15 euro per conferenza e aperitivo con degustazione



COME PARTECIPARE?

Per questioni organizzative è prevista la prenotazione:

si può aderire tramite questa pagina Facebook

scrivere a eventi@veraclasse.it

telefonare a 3475276046