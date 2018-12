VENETO FRIENDS - uniti per il Veneto è un evento unico, dove diversi artisti Veneti si uniranno gratuitamente per una raccolta fondi di solidarietà per aiutare tutto l’Altopiano di ASIAGO e tutta la provincia di BELLUNO che sono state devastate dal maltempo

Questo è il primo appuntamento e si svolgerà presso EL FILÒ, struttura all'interno degli impianti sportivi di Grantorto (provincia di Padova)

Una due giorni piena di attività giornaliere, dove si potrà mangiare sia a pranzo che a cena, bere, sedersi, stare in compagnia, guardare l'animazione, osservare i cooking shows di alcuni concorrenti di Masterchef Italia, sentire musica ed il sabato sera ballare ma anche tanto altro ancora!

Un evento davvero per tutti!



Saranno predisposte delle colonnine di donazione all'interno dell'area evento dove potrete donare in assoluto anonimato ->> tutto il ricavato verrà aperto con le istituzioni di Grantorto e ne verrà pubblicato il video!

Il Sabato sera continuerà con DJ e musica anche per i più giovani!



Gli artisti che hanno già aderito all'evento:



- Sara Pinna (TVA Vicenza)

- Monica Morgan(Radio Bella e Monella)

- Leandro Barsotti (Il Mattino di Padova)

- Alessandro Mocellin (Academia Bona Creansa)

- Giulia Guidi(Vicenza Today)

- Marco Rabito (Serenissima Meteo)

- Stefano Ferrari (Radio Company)

- Fabiano Mantovan (Masterchef Italia)

- Giovanna Wale (Masterchef Italia)

- Imoco Volley Conegliano (Serie A Femminile)

- Nicola brugiolo (Influencer)

- Walter Basso (Striscia la Notizia)

- Andreas Ronco (Il Veneto Imbruttito)

- Marco e Pippo (Comici)

- Pasta e Fasioi (Gruppo country Veneto)

- Radiosboro (Gruppo parodie Venete)

- Herman Medranoo & Kalibro (Rap Veneto)

- DOLiWOOD Films (Doppiaggi in Veneto)

- Giusy Zenere (Comica)

- Giorgio Barzeeta (Barzellettiere)

- John See A Day (Gruppo rock Veneto)

- Sweet Devils Crew (Scuola di ballo)

- Loredana Mariga (Presentatrice)

- ROCK STAR - Vasco Tribute(Vasco Tribute)



Pagine Facebook riunite:



- Il Veneto Imbruttito

- Average Veneto Guy

- Orgoglio Veneto (Instagram)

- Te si Veneto se.. WSM

- Parole de me mare

- I meravigliosi luoghi segreti del Tri-Veneto

- Festival della Cucina Veneta



Media che hanno aderito:



- Il Mattino di Padova

- VicenzaToday

- PadovaOggi

- Radio Bella & Monella

- Radio Company



Attività che hanno aderito e daranno il loro contributo gratuitamente:



Associazione Storico Identitaria 16°Reggimento Treviso 1797 Serenissima Repubblica di San marco - con Giustina Renier - Presentazione storica del reggimento Veneto

Happy Moments (Camisano Vic.) per allestimenti palloncini

Terra degli Asini (Lissaro) - Esposizione Asini

Il Nitrito del Brenta ASD (Carmignano del Brenta) - Presenza dei cavalli

BIRRONE birrificio artigianale con 8 fusti di birra donati

The masked photographer per servizio fotografico sulla manifestazione

La Villana con diversi litri di birra donata!

Nestlé Vera con addirittura diversi bancali di bevande donate!

GRAZZIE A TUTTI!!!



Con il patrocinio del Comune di Grantorto e il Comune di Torri di Quartesolo



Il ricavato verrà certificato, pubblicato in video e verrà consegnato direttamente nelle mani dei sindaci del Comune di Asiago e del Comune di Belluno tramite consegna ufficiale e loro decideranno poi come meglio utilizzarlo per le rispettive zone colpite

Una parte a discrezione nostra potrà essere donata direttamente, sempre previa comunicazione, ad una delle famiglie più colpite dal disastro per dare un aiuto immediato

Per chi vuole donare da fuori regione e/o non potrà essere presente all'evento può donare online su questo link:



https://www.gofundme.com/manage/emergenza-veneto



Promotore evento: Venetoland Media Srl (attraverso il marchio IL VENETO IMBRUTTITO)



Garante e gestore raccolta: Comune di Grantorto



L'evento è ad entrata libera e si svolgerà anche in caso di pioggia perché ci saranno diverse strutture coperte e riscaldate

Una scaletta provvisoria sarà pubblicata nelle prossime settimane sempre all'interno dell'evento



Chi vuole dare una mano durante la manifestazione, offrire i suoi prodotti, la sua arte, le bevande, o qualsiasi altra cosa, è invitato a scrivere una mail a:



info@ilvenetoimbruttito.com



Dopo valutazione penseremo noi ad inserirvi



Invitate i vostri amici tramite l'evento Facebook!



Venite a dare il vostro contributo, siamo Veneti, siamo uniti: tutti per uno, uno per tutti!



VENETO FRIENDS

PROGRAMMA UFFICIALE



08 DICEMBRE 2018

11.00 - 11.30 -> CERIMONIA INAUGURALE

11.30 - 12.00 -> WALTER BASSO & TONY PAGLIUCA

12.00 - 13.00 -> CAMPIONI DI SOLIDARIETA' esibizioni ASD Kung Fu Shaolin e ASD Shiro Ryuu Karate

13.00 - 16.30 -> IL NITRITO DEL BRENTA

13.00 - 16.30 -> TERRA DEGLI ASINI DI LISSARO

13.00 - 14.30 -> PRANZO SOLIDALE

14.30 - 16.30 -> CAMPIONI DI SOLIDARIETA' esibizioni Tennis Grantorto, Us Grantorto Hockey Club, ASd calcio Grantorto, Progetto danza e Sport and Fun Grantorto Basketball

16.30 - 21.30 -> ANIMAZIONE BAMBINI - ASS. SCACCOMATTO GIOCHI IN LEGNO - ASS. GEPPETTI E PENELOPI

17.00 - 17.30 -> IPA CONNECTION BAND

17.30 - 17.45 -> PIPPO DI MARCO E PIPPO SHOW

18.00 - 18.30 -> HERMAN MEDRANO E KALIBRO

18.30 - 19.00 -> LEANDRO BARSOTTI

19.00 - 19.15 -> SWEET DEVILS SCHOOL

19.15 - 19.30 -> ALESSANDRO MOCELLIN

19.30 - 19.45 -> MARCO CAPPELLO

19.45 - 20.10 -> GIORGIO BARZEETA

20.30 - 21.00 -> DOLIWOOD FILMS

21.00 - 21.30 -> VASCO TRIBUTE

21.30 - 21.40 -> NICOLA BRUGIOLO

21.40 - 22.00 -> ANTIGENE ROCK BAND

dalle 22.00 -> DJ SET



09 DICEMBRE 2018

09.00 - 10.30 -> CAMMINATA DI SOLIDARIETA' - ASS. QUATTRO PASSI E DO CIACOE

10.00 - 16.30 -> "ONE CAR" - AUTO TUNING ASSOCIAZIONE ACCA

10.00 - 16.30 -> ESPOSIZIONE MOTO ASSOCIAZIONE FREEWORLD

10.00 - 16.00 -> IL NITRITO DEL BRENTA

10.00 - 16.00 -> TERRA DEGLI ASINI DI LISSARO

11.00 - 16.30 -> ANIMAZIONE BAMBINI - ASS. SCACCOMATTO GIOCHI IN LEGNO - ASS. GEPPETTI E PENELOPI

13.00 - 14.30 -> PRANZO SOLIDALE

14.30 - 15.30 -> ASSOCIAZIONE EL FILO' PADOVA

15.30 - 16.00 -> NEVER TOO LATE - DUO PIANO VOCE

16.00 - 16.30 -> 16° REGGIMENTO TREVISO 1797 SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARCO

16.30 - 17.30 -> PASTA E FASIOI

17.30 - 18.45 -> MICHELE CANISTRARO & GIOVANNA WALE MASTERCHEF ITALIA SHOW COOKING

19.00 - 19.30 -> STEFANO FERRARI E IL CONDOMINIO DI RADIO COMPANY CON ZIPPO

19.30 - 19.45 -> ALESSANDRO MOCELLIN

20.00 - 20.30 -> RADIOSBORO

20.30 - 21.00 -> MARCO RABITO

21.00 - 21.15 -> I MONAMOUR

21.15 - 22.00 -> JOHN SEE A DAY

dalle 22.00 -> DJ SET