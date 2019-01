Veneti per i Veneti - Uniti per l'Altopiano (Cena Solidale)

🌲🌲 SelvArt - Parco Arte Natura 🌲🌲, è un parco di arte contemporanea e installazioni permanenti nella zona boschiva di Kantregar a Mezzaselva di Roana nell’altopiano dei 7 Comuni.



Un progetto nato da un’idea dello scultore Marco Martalar e che vede coinvolti attraverso la propria creatività un gruppo di artisti internazionali, con lo scopo di valorizzare per mezzo dell’arte una Natura troppo spesso sfruttata ed abbandonata, ridandole dignità e rispetto. Si tratta di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui vengono ospitati eventi culturali ed artistici, teatro, musica, corsi di scultura.



Dopo quasi quattro anni di grande lavoro, a causa del devastante evento che ha colpito le montagne dell’Altopiano, il novembre scorso, in sole tre ore il Parco è andato distrutto: è stato letteralmente sommerso dalle piante. Gli artisti, il Comune di Roana e la Proloco di Mezzaselva vogliono far rinascere il parco con gli abeti caduti e farli tornare lì, dove sono cresciuti, trasformandoli in opere d'arte in memoria del disastro accaduto.



C’è bisogno del tuo aiuto! Partecipa anche tu alla cena solidale, il cui ricavato sarà devoluto a questo Parco di arte e natura.



🕣 SABATO 26 GENNAIO dalle 20:00 🕣



🍽CENA SOLIDALE🍽



- Aperitivo di benvenuto;

- Primo;

- Secondo e Contorni;

- Dolce;

- Acqua e Vino.



A fine serata ci sarà una lotteria, i cui premi sono stati generosamente raccolti da botteghe e aziende locali.



🌟INTRATTENIMENTO🌟



🎶 Musica dal Vivo con Dj e gruppo Bi-folks;



✅ Esposizione di alcune opere di SelvArt.



Solidarietà, convivialità e sano divertimento faranno da cornice a una serata benefica che valorizzerà arte, territorio e tradizione.



Per la partecipazione alla serata è richiesto un contributo di €20.



📱 INFO PER PREVENDITE (anche via whatsapp):

▶ Matteo: + 39 340 558 3706

▶ Barbara: + 39348 775 5109

Reperibili tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00.



PUNTI VENDITA:



- Dersut Alte ( Viale Stazione - Alte Ceccato)

- Panificio Dal Cortivo ( Via A.De Gasperi - Montecchio M.)

- Tabaccheria Frigo Francesca ( Corso Mateotti - Montecchio M.)

- Pasticceria GandG (Largo Boschetti - Montecchio M.)

- Tabaccheria Renato ( Via Veneto - Montecchio M.)

- Trendy Caffè ( Piazza Carli - Montecchio M.)

- Bar Stazione Alte ( Viale Trieste - Montecchio M.)

- Fer.ut.al. ( Viale Ceccato - Montecchio M.)

- Macelleria Peretti ( Via Roma - Montecchio M.)

- Pasticceria Nardi ( Viale Ceccato - Montecchio M.)

- Colorificio Alte ( Via dell'Industria - Montecchio M.)

- Salone Alessandra ( Via Trentino Alto Adige - Montecchio M.)

- Caccia e pesca Giacomuzzo ( Via G.Marconi - Montecchio M.)

- CucaGas ( Via Molinetto - Montecchio M.)

- MR Acconciatori ( Via Antonio Meucci - Montecchio M.)

- Pappadrin ( Via Verona - Altavilla)