Venetex: presentazione circuito di imprese venete a Thiene

Giovedi 15 febbraio alle 18 a "Casa Insieme" di Thiene in via Braghettone 12 ci sarà la presentazione di Venetex, circuito di imprese venete, progettato per facilitare le relazioni tra soggetti economici locali, beneficiando di un impatto positivo sul fatturato e sulla gestione dei costi aziendali. Dopo appena 18 mesi di operatività, Venetex.net conta già 400 imprese iscritte e scambi commerciali per l’equivalente di oltre 2.000.000 euro.

Durante l'incontro verrà offerto un buffet e sarà possibile conoscere imprese già iscritte, oltre che confrontarsi con lo staff con cui aderenti ed imprenditori possono valutare le opportunità di crescita per la propria attività.

Per partecipare seguire le istruzioni al link: www.circuitovenetex.net/eventi/venetex-si-presenta-thiene/ o a comunicarmelo via e-mail