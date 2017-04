Veglia Pasquale e Vespri Solenni con il vescovo Beniamino Pizziol al Duomo di Vicenza

Il Triduo Pasquale alla Cattedrale di Santa Maria Annunciata o Duomo di Vicenza prevede un programma intenso di cerimonie e funzioni religiose dal Giovedì Santo con la Santa Messa in "Coena Domini" al Venerdì Santo con la "Via Crucis" e Actio Liturgica" della Passione del Signore e al Sabato Santo con la Veglia Pasquale fino alla celebrazione della Pasqua con la Resurrezione di Cristo per domenica 16 aprile. Sarà presente il vescovo Beniamino Pizziol per Santa Messa del Giovedì Santo, l'Actio Liturgica del Venerdì Santo, la Veglia Pasquale di Sabato Santo, la Santa Messa delle 10.30 e i Vespri Solenni di domenica di Pasqua alle 17.30.

PROGRAMMA DELLE FUNZIONI RELIGIOSE CON ORARI:

GIOVEDI' SANTO 13 APRILE 2017 - Santa Messa in Coena Domini

Santa Messa presieduta dal vescovo Beniamino alle 20.00 e Adorazione Eucaristica alle 21.00

VENERDI' SANTO 14 APRILE 2017 - Via Crucis e Actio Liturgica della Passione del Signore

Actio Liturgica presieduta dal vescovo Beniamino 20.00 Actio Liturgica

SABATO SANTO 15 APRILE 2017 - Veglia Pasquale

Veglia Pasquale presieduta dal vescovo Beniamino alle 21.00

DOMENICA 16 APRILE 2017 - Sante Messe di Pasqua

Sante Messe di Pasqua: 8.30 - 10.30 (presieduta dal vescovo Beniamino) - 19.30

Vespri Solenni presieduti dal vescovo: 17.30

