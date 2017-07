"Vecchie Monelle sull'Altopiano" da Vicenza ad Asiago per la Salita del Costo

Domenica 23 luglio dalle 9 alle 18 si terrà il tour panoramico "Vecchie Monelle sull'Altopiano" per auto sportive e non degli anni '70-'80-'90 da Vicenza ad Asiago, passando per la Salita del Costo con i suoi 10 tornanti. Ritrovo in località Laghetto a Vicenza alle 9 o a Piovene Rocchtte alle 11 dopo la prima sosta. Arrivo alle 13 circa alla Baita "Al Maddarello" di Asiago per il pranzo e continuazione della festa fino a pomeriggio inoltrato. L'evento è organizzato dalle "Vecchie Monelle" in collaborazione con "Maddarello 2.0". La manifestazione avrà luogo anche in caso di condizioni meteo avverse.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 9.00: Ritrovo presso il Park Schiavotto in località Laghetto a Vicenza per iscrizioni. Partenza ore 10.00 circa

Ore 11.00: Sosta, aperitivo e iscrizione ritardatari presso Bar Giornale&Caffè - Distributore Benzina, Via Ponte dei Granatieri (Uscita A31 Piovene Rocchette, Chiuppano)

Ore 12.00: Partenza per Asiago, percorrendo la Salita del Costo

Ore 13.00: Arrivo alla Baita Al Maddarello per il pranzo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di iscrizione, kit di benvenuto, aperitivo e pranzo): 35 euro guidatori - 30 euro passeggeri. Per i bambini sotto i 10 anni quota ridotta per il solo pranzo 12 euro.

REGOLAMENTO. L'evento è rivolto principalmente ad auto sportive e non anni 70-80-90 (non auto tuning) senza stabilire un' annata precisa. Si valuterà caso per caso cercando di non escludere nessuno. La semplice conferma della partecipazione all’evento su facebook non è sufficiente. Contattare gli organizzatori, che prenderanno in carico la prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI: Alessandro Bozzetto 333.2380353 - Nicholas Piras 3498750377 - Samuele GT Spataro 331.3870020 - Marco Carossa 348.5491825 - Giona Sbalchiero 345.6093033.

ELENCO AUTO E MOTO