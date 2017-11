Van Gogh raccontato da Van Gogh a cura di Francesca Rizzo, storica dell'arte.

Una coinvolgente serata - conferenza/spettacolo - ci porterà all'interno dei capolavori di Vincent Van Gogh con la lente del ricercatore. I dipinti verranno raccontati dallo stesso artista attraverso toccanti lettere ed immagini ad alta risoluzione.

L'appuntamento vuole fornire gli strumenti adeguati per visitare la mostra in Basilica Palladiana in autonomia e con piacere.

L'ingresso è gratuito.