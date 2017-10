Valle delle Sfingi: escursione turistica nella Lessinia Orientale

Domenica 29 ottobre alle 8 ci sarà l'escursione turistica alla Valle delle Sfingi nella Lessina Orientale con visita guidata al Museo Geopaleontologico di Camposilvano Veronese. Ritrovo al park di Vicenza Ovest con arrivo al museo dopo pausa caffè alla Pasticceria Bucaneve di Cerro Veronese. Dopo aver ammirato i reperti e perlustrato il covolo circostante, partirà la passeggiata con rientro alle 15 circa. Pausa pranzo concordato all'Agriturismo Camposilvano con menù fisso a 10 euro: bis di primi, acqua, vino e caffè (prenotazione obbligatoria). In caso di maltempo l'escursione sarà rinviata a data da destinarsi.

ITINERARIO. Il percorso si svilupppa su sentieri naturalistici, attraversando la Valle delle fingi per raggiungere i caseggiati di Malga Buse di Sotto con la Giassara, la Stele del 1657, la Malga Buse di Sopra e la dorsale del Sengio Rosso con la Croce dei Norderi. Disceesa alle contrade di Azzarino di Velo Veronese fino alle contrade Battisteri, Al Pezzo e Tecchio. Seguendo il sentiero CAI 251, si risale fino alla Croce del Gal sull'Antica Via Cara della Transumanza dalla pianura ai Parpari, arrivando fino alla Croce del Kuneck.

QUOTA DI ISCRIZIONE: offerta liberale di 10 euro adulti - 2 euro ragazzi. Le quote si verseranno ad inizio escursione con il ricavato devoluto interamente al recupero e valorizzazione dei percorsi storici nelle Prealpi Vicentine oltre al Centro Alpinistico Cristina Castagna nella catena dell'Hindukush in Pakistan come scopo umanitario.

INFORMAZIONI: g.timillero@gmail.com.

