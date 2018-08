Valle dei Mulini e la Malga: Escursione Guidata

A pochi passi dal centro di Gallio si trova il punto di partenza di questo splendido percorso, che ci condurrà in una delle località più caratteristiche dell'intero Altopiano.



La valle dei Mulini (Val Frenzela) è infatti una delle poche valli dell'Altopiano in cui scorre l'acqua in superficie.



Ci sarà la possibilità di visitare antichi siti in cui si conciavano le pelli, antichi mulini, e una natura che in questa zona è particolarmente rigogliosa e dove durante il conflitto bellico vennero costruite infrastrutture sfruttando proprio il passaggio dell'acqua.



La Malga Stenfle è situata a ridosso della valle e presenta una visuale spettacolare sulle Melette di Gallio.



PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:



Ritrovo previsto per le ore 8.45 dal Bar della Vecchia Stazione vicino al Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago e alle ore 9.10 dalla casetta delle Guide a Gallio;



Partenza escursione e svolgimento: Spostamento in auto fino a Gallio centro



Durata dell'escursione: 6 ore



Difficoltà: Media se bagnato



Dislivello: 300 m



Tipo di Escursione: STORICA/NATURALISTICA



Pranzo: Pranzo a Sacco o possibilità di pranzare alla malga Stenfle



Guida: Anna Sella - Guida Naturalistica Ambientale e Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine del Veneto



COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA



Adulti: € 15,00



Bambini fino ai 15 anni: € 5,00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA:

Si chiede la gentilezza di fare la prenotazione telefonando al numeo 340 7347864 o mandandoci una mail a info@guidealtoipiano.com.



Gli SMS potrebbero non venire letti. Vi ringraziamo molto



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi, K-way, cappellino e felpa.



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Bastoncini da trekking, crema solare, tenere un cambio TOTALE sempre in auto.



CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO



Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte ed un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre Guide sono dei professionisti della montagna riconosciuti ed iscritti all'albo della Provincia di Vicenza; si propongono di accompagnare comitive di persone in escursioni e visite guidare sul territorio, come previsto dalla L.R. n.33 del 04/11/2002 e secondo le leggi degli albi professionali di cui fan parte.



LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':



FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.



FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.



MEDIO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all'interno dei 300 metri.



MEDIO/IMPEGNATIVO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è complesso per il dislivello che può arrivare ai 500 metri o per la lunghezza di cammino fino a 6 ore, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali.



IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Ove indicato vi può essere la necessità di portare al seguito materiale da bivacco come la tenda, sacco da bivacco, fornello, viveri, richiede allenamento, energia e forte motivazione..