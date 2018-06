"Valdagno Estate Eventi 2018"

Il 1 luglio aprirà i battenti anche l'ormai consueto cartellone di proposte per l'estate curato dal Comune di Valdagno. Confermate alcune collaborazioni storiche, dal Museo Civico “D. Dal Lago” alla Commissione Pari Opportunità, ma anche la Libreria Liberalibro, La Piccionaia e ancora il Bar La Favorita e il CSS Villa Serena. Hanno poi assicurato il sostengo alle manifestazioni i partner Studio Associato Cisotto e Peserico Consulenza del lavoro, Carlotto II Le Bontà, I fiori di Katia, Cooperativa Primula e Hotel Rosa Purpurea.

Saranno oltre 40 le proposte diffuse, tra teatro, libri, musica e le immancabili iniziative rivolte al pubblico delle famiglie e dei ragazzi. L'apertura viene affidata al Coro Amici dell'Obante che curerà anche nel 2018 il concerto all'alba a Castelvecchio. Ritrovo quindi alle ore 5.00 nei pressi dell'area pic-nic della frazione.

Ma nel calendario di appuntamenti spiccano anche due novità, a partire da un concerto al chiaro di luna e in seconda serata che vedrà esibirsi, nello scenario del Parco La Favorita, Gli Scavalcamontagne, Luca Nardon e Sara Tamburello, il 28 luglio alle 22.00, in uno spettacolo che prende il titolo “La distanza della luna” dalla prima Cosmicomica di Italo Calvino.

New entry dell'estate è poi il progetto “Social Network”, creato in collaborazione con il Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno e proposto il 25 agosto alle 16.00 nel parco adiacente la casa di riposo.

Qui ad esibirsi saranno due volti noti delle proposte culturali valdagnesi: i Fratelli Dalla Via. Marta e Diego daranno di fatto il la ad un lavoro basato sull'inclusione sociale al di sopra di ogni barriera. Le porte della casa di riposo si apriranno così al pubblico per consentire l'incontro di persone e storie con gli ospiti della struttura, un'iniziativa che proseguirà anche successivamente attraverso non solo il teatro, ma anche la danza e la musica.

Confermate poi le proposte delle quattro rassegne in cartellone, da Teatro in casa a Libri da Cortile, passando per Femminile Singolare, Vivinatura e l'immancabile giornata degli artisti di strada proposta per Piazze in Scena.

Vivinatura