Val Liona in festa: Come eravamo, trebbiatura e mestieri del passato, specialità gastronomiche

Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2019, presso la la Corte del Museo, in via Ca' Vecchia, 10 a Grancona - Val Liona (VI), si terrà una rievocazione storica di tutti i mestieri del passato a cura dell'associazione Le Arti per Via e della trebbiatura del frumento, con una trebbia in legno degli anni trenta azionata da una macchina a vapore Ruston Protor Lincoln del 1898.

Nelle due serate ci saranno esibizioni musicali del gruppo musicale Canzoniere Vicentino e del cantastorie Veneto Otello Perazzoli.

Durante tutta la manifestazione funzionerà lo stand gastronomico a cura del gruppo Alpini di Grancona.

PROGRAMMA DELL'EVENTO

SABATO 27 LUGLIO

ore 19.00 - Apertura dello stand gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Grancona

ore 21.00 - Esibizione del gruppo musicale: "IL CANZONIERE VICENTINO"

DOMENICA 28 LUGLIO

ore 10.30 - celebrazione della Santa Messa presso la corte del Museo

ore 11.30 - intervento delle autorità presenti

ore 12.30 - apertura dello stand gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Grancona

ore 14.30 - visita guidata del Museo

ore 16.00 - RIEVOCAZIONE DEI VECCHI MESTIERI DEL MONDO RURALE, a cura dell'Associazione "Arti per Via"

ore 17.30 - TREBBIATURA DEL FRUMENTO con macchina a vapore del 1898

ore 19.00 - Apertura dello stand gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Grancona<

ore 21.00 - ESIBIZIONE DEL CANTASTORIE VENETO prof. Otello Perazzoli

Il museo delle Civiltà Contadina è situato a Grancona, nel cuore dei Colli Berici, a sud di Vicenza. Realizzato da Carlo Etenli, dopo anni di appassionate ricerche, con il desiderio di recuperare e conservare le testimonianze e i valori della civiltà contadina.