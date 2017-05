Val del Chiampo, Valle dell'Agno e Alto Vicentino: tutti gli eventi dal 4 al 7 maggio

Numerosi appuntamenti previsti nella Val del Chiampo (Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino), Valle dell'Agno (Valdagno) e nell'Alto Vicentino (Schio, Malo e Marano Vicentino) tra incontri, spettacoli, concerti, mostre, feste, manifestazioni, escursioni e visite guidate.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

ARZIGNANO - Ore 21.00 - Sede C.A.I.: Serata incontro manutenzione sentieri, per organizzare nel modo migliore il sabato dedicato al ripristino ed alla manutenzione dei sentieri. Tutti i soci e collaboratori che partecipano all’iniziativa “Adotta un Sentiero” sono pregati di intervenire. Info: www.caiarzignano.info

CHIAMPO - Ore 20.45 - Auditorium comunale: Lettura e interpretazione di alcuni classici della letteratura, a cura del gruppo culturale “Giacomo Zanella”. Ingresso libero. Info: www.achiampo.it

VALDAGNO - Ore 20.30 - Palalido - Gruppo teatrale Akwaba presenta “All inclusive”. Testo e regia di Stefano Capovilla.

Info: 0445.428223

VALDAGNO - Ore 20.30 - Palazzo Festari: Incontro con Michela Marzano, autrice, che presenta il suo libro “L’amore che mi resta”. Introduce la serata Maria Pierdicchi (Guanxinet). Info: 0445.424545

VENERDÌ 5 MAGGIO

CHIAMPO - Ore 20.45 - Auditorium comunale: Incontro su Gino Girolomoni e il biologico attraverso la presentazione del libro “La terra è la mia preghiera. Vita di Gino Girolomoni, padre del biologico”. Ospite Massimo Orlandi, giornalista e autore della biografia di questo pioniere del biologico in Italia. www.achiampo.it

NOGAROLE VICENTINO - Festa del Formaggio dal 5 al 7 maggio - Venerdì cena di degustazione su prenotazione alle ore 20.15 (prenotazione al 3393488430 entro il 2 maggio) e dopocena in allegria con “El Bifido” alle 21.30. Sabato Trial-Trail per bambini alle 15 e 43^ corsa podistica Chiampo-Nogarole alle 17. Domenica 4° Caminada dei Capitei alle 7.30, alle 11 concorso “Migliori formaggi delle Valli del Chiampo e dell’Agno” e spettacoli musicali e artisti di strada dalle 15 in poi. Info: www.festadelformaggio.it

MARANO VICENTINO - Ore 21.00 - Auditorium comunale - via Marconi 9: Camillo Olivetti in “Alle radici di un sogno”, di Laura Curino e Giuseppe Vacis, con Laura Curino. Entrata gratuita. Info: 0445.598861

MALO - Ore 20.30 - Santuario di Santa Maria Ausiliatrice: Concerto “Fede Passione Energia Vitale. Il segreto centro bruciante dell’universo” - Orchestra “Corte dei Musici” con Maurizio Cadossi (violino solista) e Pierdino Tisato (Direttore). Info: 0445.585293

SCHIO - Ore 21.00 - Teatro Astra: "Cinebalasso" di e con Natalino Balasso - Ultimo appuntamento della rassegna "Schio Grande Teatro" Info: www.teatrivivi.it

SABATO 6 MAGGIO

ARZIGNANO - 90° Fondazione Gruppo Alpini “Mario Pagani” - 1° Giornata: Ore 17.00, Chiesa San Giovanni Battista, Villaggio Giardino. Santa Messa in ricordo dei soci / Ore 21.00, piazzale della Vittoria a Castello di Arzignano. Serata “Alpini di Arzignano” accompagnati dal coro “I Crodaioli” di Bepi De Marzi. Presentazione del libro per i 90 anni del gruppo. Info: 0444 675470

ARZIGNANO - Ore 17.00 - Villa Brusarosco: Inaugurazione mostra “L’emozione della pittura”, con le opere degli artisti Marisa Benetti e Marco Zen. La mostra rimarrà aperta fino al 4 giugno. Orari: lun.-ven. 10.30-12.00 / 16.00-18.30. Sabato, domenica e festivi: 10.00-12.00 / 16.00-19.00. Ingresso libero. Info: 3495944273

MONTECCHIO MAGGIORE - Ore 17.30 - Nuova Galleria Civica: Inaugurazione della mostra di Renzo Pagliarusco “La ragione del dipingere”, a cura di Giuliano Menato. La mostra sarà visitabile dal 6 maggio all’11 giugno, nei giorni di sabato e domenica, con i seguenti orari: 10.30-12.30 / 16.00-19.00. Info: Ufficio Cultura, 0444/705737

MONTECCHIO MAGGIORE - Ore 10.30 - Biblioteca Civica: Letture animate "Ora Ti Racconto" per bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero. Info: 0444.698874

VALDAGNO - Ore 21.00 - Liceo G.G. Trissino - sede staccata: All’interno della rassegna “Finisterre Teatro ai Confini”, spettacolo teatrale “I Quattro Moschettieri in America”, di Massimiliano Civica e “I Sacchi di Sabbia”. Info: 0445/428223

VALDAGNO - Ore 10.30, Biblioteca Villa Valle: Un momento di incontro per chi ama viaggiare e raccontare le proprie esperienze. Per condividere la propria passione per la scoperta di luoghi vicini e lontani. Info: 0445/424545

DOMENICA 7 MAGGIO

ARZIGNANO - 90° Fondazione Gruppo Alpini “Mario Pagani” - 2° Giornata: Ore 9.30 Ammassamento in Piazza Marconi / Ore 10.00 Alzabandiera / Ore 10.10 Sfilata / Ore 10.30, deposizione corona al monumento a Fabio Filzi / Ore 10.45 Schieramento in Piazza Marconi, carosello della fanfara / Ore 11.00, sala consiliare del Municipio, cerimonia di gemellaggio col gruppo ANA di Cividale del Friuli / Ore 12.30, piazza Campo Marzio, pranzo - Info: 0444 675470

ARZIGNANO - Ore 7.30, partenza in pullman da Arzignano per l’escursione “Marana – La Piatta”. Difficoltà: E. – Tempo: 4 ore (5,30 con salita al Gramolon) circa. – Dislivello: 700 m circa. Iscrizioni e informazioni: in sede al martedì dalle 21 alle 22.30 o tel. 348 5283041 (Giuliano Orsetti).

CHIAMPO - Dalle 15.00 alle 15.45 e dalle 15.45 alle 16.30: Visite guidate alle collezioni del museo francescano “Padre Aurelio Menin” (max 30 persone per gruppo). Info: www.santuariochiampo.com

