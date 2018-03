Vaghe Stelle : relazioni nel e per il territorio

Serata di presentazione di un insolito ed emozionante modo per scoprire, amare e preservare il territorio, con cena popolare



A partire dal 2012 l’associazione e GAS EQuiStiamo di Vicenza promuove Vaghe stelle, un progetto di ricerca territoriale fatta con i piedi, un viaggio di esplorazione dei dintorni e di conoscenza attiva dei territori, immaginando nuove geografie del lavoro, dell’abitare e dell’arte di vivere.

Vaghe stelle è un cammino senza fretta, ma con molte urgenze, che tenta di ricostruire quell’incerta costellazione formata da piccole realtà economiche, sociali e culturali che lavorano in un’ottica di cura e responsabilità.

Pensiamo che camminare in gruppo possa essere un preciso gesto poeticoe politico, una pratica di rigenerazione territoriale in grado di attivare relazioni, promuovere consapevolezza e produrre conoscenze.

Vaghe stelle è un viaggio che vuole farsi narrazione e condivisione, anche attraverso un piccolo festival itinerante aperto al pubblico.





La serata sarà arricchita alle ore 20.00 dalla convivialità di una cena popolare con:

- Pasticcio di carne

- Crespelle di verdure

- Affettati misti

- Formaggi misti

- Buon bicchiere di vino



Prezzo veramente popolare 9,00 Euro

(su prenotazione con tel o sms al 3408328789)