V Gran Galà della Solidarietà Piermario Morosini a "Le Delizie" di Camisano Vicentino

L’Associazione Morosini comunica che martedì 11 aprile alle ore 20 avrà luogo la quinta cena sociale "Gran Galà della Solidarietà" in ricordo del calciatore Piermario Morosini. Il ritrovo per tutti è dalle ore 19.30 presso il centro ricevimenti "Le Delizie" di amisano Vicentino in via Vicenza 28, dove ci sarà un ricco e prelibato menù (consultabile sul sito www.associazionemorosini.org). Come ogni anno soci, amici, tifosi e simpatizzanti si ritroveranno assieme per il ricordo e per onorare la carriera di Piermario, che sarà come da tradizione sarà celebrato con la presenza di tutta la squadra del Vicenza Calcio. La serata sarà piacevolmente allietata dal duo cabarettista “Don Rasia e Don Redento”. Inoltre, per tutti i presenti, la possibilità di aggiudicarsi dei premi esclusivi, che sono stati gentilmente donati per l’occasione all’Associazione da diverse società ed enti sportivi, tra cui: la maglia della Nazionale Italiana di calcio messa a disposizione dalla F.I.G.C., l’abbigliamento ufficiale della Lega Serie B, le gloriose maglie biancorosse del Vicenza Calcio, e molti altri omaggi ancora che verranno messi in palio durante la serata. La serata sarà un’occasione per condividere importanti novità dell’Associazione Morosini, per un futuro sempre più mirato alla solidarietà e alla formazione delle persone, in particolare dei giovani. Il costo della cena è di 30 euro a persona. L’invito è aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria al numero 348.7079930 oppure via e-mail all’indirizzo info@associazionemorosini.org entro e non oltre il 7 aprile. Prenotazioni riservate anche per tavoli di gruppi, tifosi, club e compagnie in genere.Tante le novità previste nel corso della serata e molte ancora in fase di preparazione con aggiornamenti tramite la pagina Facebook dedicata alla Associazione.

Il menù della serata:

Cocktail e Long Drink: Kiwi cup, Pina colada, Aperol spritz, Succhi e Bibite assortite Prosecco di Valdobbiadene

Buffet di Antipasti:

Formaggio Grana

Isola di Mare: Bocconcini di Baccalà mantecato su crostone di polenta, Mazzancolle sfumate al Cognac, Carpaccio di polipo al sedano, Tostarelli con Salmone affumicato, Insalata di seppie con capperi e olive taggiasche, Polenta morbida e Baccalà alla Vicentina, Gamberetti con Chutney all’Americana, Barchette con Spuma di Branzino aromatizzato al tartufo, Buccine di mare alla Livornese, Guazzetto di Seppie alla Veneziana

Isola Rustica: affettati con scrocchiarelle siciliane, cornetti ferraresi, focacce Lonzino di Magrello in manto di valeriana, Speck di cinghiale con miele di acacia e pere, Speck dell’Alto Adige IGP, Salame Piacentino DOP, Petto d’oca selvatica stagionato, Bresaola della Valtellina con scagliette di Vezzena, Galantina di pollo alle erbette, Suprema di tacchino stagionata, Involtini di Speck all’Arancio, Prosciutto crudo di Parma e Ananas

Angolo di Rustici Caldi e Freddi: Flan di zucchine romane, Bocconcino di polenta e lardo di colonnata, Panier di sfoglia alle zucchine, Pan Brioche al fois gras, Ramequins al Roquefort, Piccoli Strudel salati agli spinaci, Scrigni con Rucola, speck e pomodorini, Barchette di Salmone alla Bernese, Pagliette al formaggio, Bignè salati con crema al Chester, Piccoli Croque-Monsieur alla Groviera

Finger Food: Cialdina alla spuma di ricotta, Cocottine al patè di tonno, Cornetti salati ai capperi e olive, Mignon con mousse al salmone

Bocconcini Pastellati Fritti: Supplì di patate e groviera, Polpettine di melanzane profumate all’origano, Spicchi di carciofi fritti alla senape, Fior di zucca farciti con mozzarella, Bocconcini di zucca e acciughe fritti, Bocconcini di peperone con cuore filante, Mazzancolle in tempure, Code di gamberoni al cocco, Triangoli di sfoglia al salmone, Gamberoni in pasta Fillo, Involtini di zucchine e gamberi fritti

Primo Piatto: Vialone Nano con Asparagi Verdi e Bianchi mantecato all’Asiago:

Secondo Piatto: Tagliata di Sorana allo Spiedo con Balsamico e Scaglie di Padano su letto di Rucola Fricassea di Peperoni Rossi e Gialli Patate Dorate agli Aromi

Intermezzo: Sorbetto al Pompelmo Rosa

Dessert - Caffè e Correzioni

Associazione Culturale Morosini: Era il 14 aprile 2012. Alla mezz’ora del primo tempo di una normalissima partita di calcio, Piermario si accascia al suolo, a soli 25 anni, per un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Qualche mese dopo nasce l’Associazione Piermario Morosini per volontà e disponibilità di un gruppo di persone, perché “nessuno muore se continua a vivere nel cuore di chi resta”. L'obiettivo della stessa è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti le malattie cardiocircolatorie. l'Associazione vuole responsabilizzare in modo particolare i giovani attraverso la promozione di idonee attività culturali, informative e ricreative, atte a creare una cultura di maggior responsabilizzazione della collettività in merito a situazioni di emergenza per le quali si dovrebbe estendere il più possibile almeno l'informazione.

