Fiera Nazionale di Apicoltura a Marostica

Il mondo delle api si dà appuntamento domenica 22 settembre in Piazza degli Scacchi a Marostica per la V Fiera Nazionale di Apicoltura. Organizzata dall’Associazione Apicoltori di Marostica, in collaborazione con il Comune di Marostica e con l’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, presenta un ricco programma di attività, oltre all’esposizione del meglio della produzione dell’alveare e un importante convegno dedicato quest’anno alle specie a rischio di sopravvivenza.

“Negli ultimi anni Marostica è diventata punto di riferimento nazionale per l’apicoltura, grazie alla fiera ma soprattutto all’attività dell’Associazione Apicoltori di Marostica che ha dato vita sul territorio ad importanti iniziative, come l’apiario comunitario e le proposte formative” dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo “L’attività apistica è un modello agricolo non distruttivo, con impatto ambientale praticamente nullo, che ogni amministrazione avrebbe il dovere di salvaguardare per una corretta gestione del territorio. L’allevamento delle api e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare, inoltre, stanno creando nuove specifiche professionalità, che beneficiano all’economia delle zone rurali”.

PROGRAMMA

L’inaugurazione della Fiera è prevista per le ore 9.00 con il taglio del nastro da parte delle Autorità e l’attesa apertura degli stand dei diversi produttori di miele in Piazza degli Scacchi e delle esposizioni di materiale apistico. Nell’idea di coltivare l’interesse delle generazioni future, molte iniziative saranno dedicate ai bambini: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, le famiglie sono attese al Palazzo del Doglione per le attività di “Api in gioco”, mentre dalle ore 11.00 alle 16.00 inizierà “Api Didattica” a cura dell’Associazione Apicoltori Marostica e dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto.

Dalle 9.30 a Palazzo Baggio si darà il via al convegno “L’ape e l’ambiente. Specie a rischio di sopravvivenza”, aperto a tutti, moderato dal presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori Veneto Gerardo Meridio, con una nutrita presenza istituzionale: il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pane il presidente della terza commissione cultura regionale Sergio Berlato che relazioneranno sugli interventi in apicoltura della Regione del Veneto.

Nel corso dell’incontro, si parlerà di nuove opportunità per le aziende apistiche e per le fattorie didattiche assieme ai tecnici apistici Giuseppe Morosin e Massimiliano Gnesotto, e del delicato tema di come coltivare le biodiversità per aiutare le api, con Giustino Mezzalira, direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali Veneto Agricoltura. Ma si discuterà anche di come lottare contro le zanzare nel rispetto dell’ambiente con l’entomologo Romeo Bellini, mentre l’esperto apicoltore Francesco Campese affascinerà il pubblico meno esperto raccontando quali sono i lavori autunnali in apiario.

L’Associazione Apicoltori Marostica è nata ufficialmente nel 2017 allo scopo di incrementare l'apicoltura locale cercando di potenziare gli apiari esistenti e favorire l'insediamento di nuovi apicoltori attraverso le attività che possono contribuire alla più efficace valorizzazione tecnica ed economica dell'apicoltura e dei prodotti da essa ricavati. L’Associazione Apicoltori Marostica organizza corsi di apicoltura, orti-giardino, potatura delle piante, difesa del frutteto famigliare, oltre ad aver inaugurato nel 2017 a Vallonara l’apiario comunitario, dove accoglie gli apicoltori in erba e offre spazi adeguati in cui tenere le proprie arnie, monitorati e gestiti dai soci esperti in materia.