Urban Trekking, la Vicenza nascosta

Ideale per chi vuole rimettersi in forma in vista delle vacanze o delle escursioni estive!

L'Urban Trekking vuol'essere un opportunità per fare una camminata a buon ritmo a due passi da casa!

Sarete accompagnati a scoprire gli angoli più selvaggi e meno conosciuti della nostra Vicenza.

Un occasione da non perdere anche per stare in compagnia divertendosi!





__________________



Ritrovo

ore 18:30 al parcheggio di fronte la Basilica di Monte Berico







Durata dell'escursione: 1 ora e 30 circa

Difficoltà: facile



Dislivello: 150 m



__________________



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarpe da ginnastica, vestiario adeguato alla stagione.



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Bastoncini da trekking.

__________________

COSTO DELL'ESCURSIONE:

Adulti: 5€



Guide: Giulio Nicetto Accompagnatore di Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto

__________________



PRENOTAZIONE FACOLTATIVA MA GRADITA



Telefono: 3402216433 oppure inviando una mail a info@giulionicetto.it

Per info o dettagli: 3402216433 - info@giulionicetto.it