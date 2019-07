UPSIDE FEST 2019: territorio, ambiente, migrazioni, musica, incontri

UPSIDE FEST 2019

Nella splendida cornice del "Castello" (ex torre campanaria) di Chiuppano, Rosa Parks APS, in collaborazione con OCCHIROSSI, Red Eyes Dischi e InfoChiuppano.it / CiupanProject, presenta un festival in 3 pomeriggi domenicali, che propone musica dal vivo, presentazione di libri e incontri con gli autori, arte e esposizioni.



DOMENICA 21 LUGLIO - AMBIENTE

Fridays For Future - Alto Vicentino e Associazione Isolon dialogano su ambientale e territorio.

Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) presenta il suo ultimo fumetto "IL CAMMINO DELLA CUMBIA", accompagnado le immagini con alcune canzoni in solo chitarra e voce.

Al Tajara collective djset

DOMENICA 28 LUGLIO - TERRITORIO

Donato Tagliapietra presenta il suo libro "GLI AUTONOMI - L'autonomia operaia vicentina. Dalla rivolta di Valdagno alla repressione di Thiene" (https://www.deriveapprodi.com/prodot…/gli-autonomi-volume-v/)

Musica:

Lo Strano Frutto live

CeCeCP - Cece Bonzo Super Band live

Barbarella djset

DOMENICA 4 AGOSTO - MIGRAZIONI

Incontro: Mediterranea Saving Humans dialoga e racconta le esperienze della ONG nei recenti salvataggi in mare.

Musica

La Armada (CHICAGO) live

PLASMAPHOBIKA live

Born With a Basic Goodness live