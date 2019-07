Upside fest 2019 - la Armada (Chicago)

🎵 📚 🎵 UPSIDE FEST 2019 🎵 📚 🎵

----------- Seconda edizione ----------



Nella splendida cornice del "Castello" (ex torre campanaria) di Chiuppano, Rosa Parks APS, in collaborazione con OCCHIROSSI, Red Eyes Dischi e InfoChiuppano.it / CiupanProject, presenta un festival in 3 pomeriggi domenicali, che propone musica dal vivo, presentazione di libri e incontri con gli autori, arte e esposizioni.





🎵 La Armada (CHICAGO) Hardcore/Punk/Metal live



🎵 PLASMAPHOBIKA Noise/Punk/Post-grunge/Industrial live



🎵 Born With a Basic Goodness - Post-hardcore/Hardcore live