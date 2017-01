"Upcycle Business": percorsi sperimentali ecosostenibili a Schio

Upcycle Business: nasce la prima business community di upcycling a Vicenza! "Con i materiali di scarto si può fare business, aprire nuovi mercati e creare nuove imprese". Upcycle Business è un percorso sperimentale, dedicato ad aziende e professionisti del vicentino per la creazione di gruppi di lavoro che collaborano nell'ottica di creare nuovi prodotti e nuove imprese a partire da materiali di scarto. L'obiettivo del progetto è, da un lato, rendere le aziende più orientate al territorio e all'ambiente. Dall'altro, ancora più importante, è ideare e trovare nuovi business, che facciano della sostenibilità la propria bandiera, riducendo gli scarti delle imprese e diventando più appetibili per un mercato sempre più esigente. "Le risorse nel territorio ci sono: vogliamo far incontrare professionisti e aziende perchè la sostenibilità si realizzi anche nella creazione di nuovi oggetti di design e manufatti green", afferma Nerio Dalla Vecchia, presidente del Mandamento Confartigianato di Schio, tra i promotori dell'iniziativa insieme a Megahub e Scrapycle. Upcycle Business inizia a gennaio con un ciclo di tre eventi, che vogliono incentivare il confronto tra aziende, designer e marketer che sono interessati a realizzare nuovi business e a creare nuovi prodotti di design ecosostenibile. Il tema Green Economy e Valore di Mercato è approfondito il 27 gennaio dalle 17.30 alle 19 (Quali sono le opportunità economiche e sociali generate da processi di upcycling? Quali sono i materiali e le modalità legali utilizzabili?). Un esempio di come sia possibile creare un business di valore e sostenibile è Perpetua la matita, una produzione dell'azienda vicentina Alisea, un oggetto composto di grafite riciclata. Altre realtà che presenteranno la propria storia sono Arbos, AVA - Alto Vicentino Ambiente, Cooperativa Sociale Insieme, Eso Recycling. Il 3 febbraio dalle 15.30 alle 19 c'è la sessione dedicata all'Eco Design con dei veri e propri workshop che mostrano in azione le buone pratiche di riutilizzo di materiali come legno, ferro e tessuto. Scarti di falegnameria che ritornano ad avere vita nell'arredamento con Redolab, Reclò trasforma componenti di vecchie bici in lampade, pezzi di tessuto diventano accessori grazie a Ricicli: questi e tanti altri oggetti saranno presi come spunti per elaborare nuove idee. Infine, durante l'ultimo incontro il 24 febbraio dalle 15.30 alle 19 "Dalla teoria alla vendita: Green Economy e Eco Design", i partecipanti saranno guidati in un processo di progettazione partecipativo: in gruppi di lavoro elaboreranno nuove idee per il mercato, attivando collaborazioni e creando future possibilità di business. Tutti gli incontri si terranno in Megahub, via Paraiso 60, a Schio. La partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione: maggiori informazioni al seguente link: www.megahub.it/upcycle-business