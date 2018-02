"Uomini, Lupi e Contrade" sulle Piccole Dolomiti

Escursione lungo i sentieri e le contrade della Val Leogra con vista panoramica sulle Piccole Dolomiti

Le antiche contrade della Val Leogra custodiscono la memoria storica della vita e dei mestieri dei suoi abitanti. Oggi il parziale abbandono di questi luoghi ha lasciato spazio alla natura. Fitti boschi hanno occupato gli antichi pascoli e ricoperto le masiere favorendo così il ripopolamento della fauna selvatica ed il sorprendente ritorno di un grande predatore che mancava da più di un secolo... il lupo.

Un ritorno, quello del lupo, che affascina, ma allo stesso tempo in grado di far riemergere antiche paure e causare conflitti e danni alle attività umane delle valli e degli alpeggi.

Camminare assieme lungo i sentieri delle contrade sarà l'occasione per conoscersi, scoprire il territorio, condividere e fotografare le bellezze naturali ed il paesaggio. Inoltre un'ottima opportunità per approfondire le proprie conoscenze sulla vita del lupo, le caratteristiche uniche della sua specie e riflettere su quale ruolo e responsabilità abbia l'uomo verso la natura e l'ambiente in cui vive.



Programma escursione:

Ritrovo ore 9.30 presso il parcheggio del comune di Torrebelvicino

Partenza ore 9.45

Durata: 3 ore

Altre informazioni e prenotazioni: www.biosphaera.it/escursioni-tour-esperienze