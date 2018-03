"Uomini che Amano le Donne" a Montecchio Maggiore

"Uomini che AMANO le donne" - Gianluca Cavaliere canta l'amore in scena.

Gianluigi Cavaliere, solo in scena, canta la donna come fonte di ogni categoria d’amore, dall’amore verso la grande madre, all’amore folle, passione che domina e sovrasta ogni altro desiderio, all’amore sentimentale ovvero quella capacità di trasporre l’amore fisico in pura poesia, categoria tanto nota alle inquietudini romantiche come alla letteratura francese da cui le canzoni di questo récital sono tratte o traggono ispirazione.

Truffaut, Ferré, Brel, ma anche Modugno,Tenco, Paoli, Vanoni, insomma i cavalli di battaglia della grande canzone del secolo breve, sfileranno sulla scena intrecciando una lunga storia d’amore. Nessuno spazio alla superficialità, all’indelicatezza, al machismo, un costante equilibrio invece tra la libertà dell’uno e dall’altra nell’inseguire sogni e desideri mantenendo le proprie contraddizioni e le proprie fragilità, perché entrambi, uomini e donne sono deboli, eterni indecisi, creature sensuali e melanconicamente bellissime. E tanto più lo sono se liberi da convenzioni sociali e da facili categorie di giudizio.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Per tutte le signore che parteciperanno allo spettacolo una riduzione sugli spettacoli del 7 e del 20 marzo.