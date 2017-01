Domenica 29 gennaio alle 8.45 Guide Alatopiano organizzano l'escursione/ciaspolata "Uno sguardo ad Est: Il panorama dalla cima del Monte Lisser" nei luoghi della Grande Guerra e della natura sull'Altopiano di Asiago. Il percorso di media difficoltà porterà a visitare il Monte Lisser e a vedere il vicino Forte Lisser posto come sbarramento della Valsugana a difesa dell'esercito Austro-Ungarico. Costruito tra il 1911 e il 1912 rappresenta il forte di concezione più moderna tra quelli presenti sull'altopiano. Durante l'escursione verrà raccontato lo svolgersi delle vicende belliche su questi territori, capendone l'enorme importanza strategica. Dalla sommità si gode inoltre di un panorama mozzafiato. Ritrovo e partenza dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in viale Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell'escursione: mezza giornata. Abbigliamento richiesto: scarponicini da montagna o da trekking (no moon boot), pantaloni lunghi, k-way, berretto, guanti, giacca a vento. Pranzo al Rifugio Lisser. Costo escursione + guida + attrezzatura: 20 euro. Costo escursione + guida: 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 28 gennaio al numero telefonico 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI