Uno per tutti, tutti per Marco Della Noce

Nella vita può capitare a tutti di dover ricominciare da zero, l’importante è reagire e farlo con il sorriso. Anche il mitico cabarettista Marco Della Noce sta ripartendo proprio da qui, dalla sua dote numero 1: far ridere le persone. E noi ci sentiamo in dovere di supportarlo con tutte le nostre forze.

Il Mama c’è: ospiteremo Marco Della Noce per uno spettacolo dal vivo giovedì 16 novembre. Vi aspettiamo e #VivaLaFerrari!



Ingresso libero.

PRENOTAZIONE TAVOLI 0444041949 dopo le 17:00