United For Humanity: Vigilia di Natale uniti per l'Altopiano

United For Humanity ❤️



Tutti assieme con un unico scopo, aiutare l’Altopiano!



EVENTO BENEFICO in accordo con l’Unione Montana dell’Altopiano dei 7 Comuni.



Non un NATALE qualunque ❤️



Un ringraziamento speciale a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa!



Dj set:

Thorn

Stefano Mattara

Andrea Martini

Velar

Cristianino

Roberto Visonà

Luciano Gaggia



MC: MIRKOLINO





Ingresso 12 Euro con consumazione (tutta la notte)



Dalle 00:00 alle 04:30



Info e prenotazioni:

Andrea 3405849175



Via vecchia ferriera 133 (VI) 36100