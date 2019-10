Unico Mercato del fatto a mano a Vicenza

La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce e sorprende, durante la quale parlare con gli espositori – makers è un’esperienza di conoscenza, non solo del prodotto, ma anche del percorso di ricerca che i creativi conducono quotidianamente.

È per questo che Unico è uno spazio in cui trovare pezzi irripetibili con storie da vivere e da indossare, unendo il piacere della vista e del tatto, con la consapevolezza di acquistare prodotti il cui valore è dato dall’essere unici, realizzati con cura e in maniera sostenibile.

In piazza si troveranno gioielli in metallo o tessuto, caldi vestiti di lana da abbinare a fasce per capelli e cappellini, ceramiche per personalizzare un angolo di casa e per preparare la tavola.

Unico è un mercatino in cui trovare pezzi originali con storie da vivere, indossare, da raccontare e ascoltare: gli espositori sono gli stessi ideatori e realizzatori dell’oggetto esposto.

I 30 espositori, che provengono da tutto il nord Italia, espongono esclusivamente pezzi originali, fatti a mano, frutto della creatività e ingegno di artisti, artigiani e designer. A Unico, il mercato del fatto a mano, si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

Sabato dalle ore 10:00 alle 19:30

Piazza dei Signori, Vicenza