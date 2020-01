UNDER Fest, Festival di musica indipendente a Vicenza

Arriva un Festival di musica indipendente a Vicenza, sabato dalle 18 alle 24 una carellata di band che che suonano metallo rovente all'Angel Place in Via del Commercio.

Programma

UNDER FEST.

dalle ore 18:00 inizio party con aperitivo, food stand & DJ set.

dalle ore 18.30 inizio del live show, ingresso gratuito!

*** Dj set by Ochanomizu per tutto l'evento ***

Ore 00:00 BALT HÜTTAR

(Folk Metal, Vicenza)

Balt Hüttar

Ore 23:00 DETONATION BOULEVARD

(Ignorant trash metal, Padova)

Detonation Boulevard

Ore 22:15 NO MORE HEAD TRIPS

(Groove metal, Veneto)

NO MORE HEAD TRIPS

Ore 21:30 HELL BOYS

(Regressive metal, Casalserugo)

Hell/Boys

Ore 20:45 CANDY FROM STRANGERS

(Alternative Rock, Vicenza)

Candyfromstrangers

Ore 20:00 WAR HYMNS

(Death Metal, Vittorio Veneto)

WAR HYMNS

Ore 19.15 ATTACK THE SUN

(Alternative Rock, Verona)

Attack the Sun

Ore 18.30 LOUWIPER

(Stoner Rock, Veneto)

Louwiper

Ore 18.00 aperitivo con DJ SET

_________

SABATO 25 GENNAIO 2020

ANGELS PLACE - HELLS ANGELS MC

VIA DEL COMMERCIO 15, VICENZA

STAND FOOD & DRINKS

** INGRESSO LIBERO **