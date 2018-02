Una villa vicino a Vicenza per il pranzo di Pasqua

Villa Tacchi è una villa della fine del '600, immersa nella campagna poco distante da Vicenza e comoda per Padova: l’ideale per festeggiare la Pasqua in compagnia della vostra famiglia o degli amici in un ambiente diverso dal solito...

Inoltre potrete godervi anche il parco storico alberato, o i dintorni di campagna per una camminata o dei giri in bicicletta.

La cucina di Villa Tacchi propone un menu speciale per Pasqua con piatti tipici della tradizioni rivisitati in chiave moderna, adatti per tutti i tipi di palati, oppure in chiave vegan.



Tutte le info, il menu completo e il modulo per prenotare sul sito: www.villa-tacchi.com/pasqua-villa-tacchi