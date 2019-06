Una Piazza Bianco Latte. Piazza dei Signori tra arte e sapori

Latterie Vicentine organizza una serata mozzafiato nella spettacolare cornice offerta dalla Basilica palladiana, nel cuore del capoluogo berico. Una celebrazione del territorio e delle tradizioni vicentine, tra pannelli led, degustazioni, perfomance e racconti live.

Venerdì 7 giugno dalle 19,30



Sarà la prestigiosa Piazza dei Signori a fare da cornice a un evento multimediale unico ed emozionante. Per l’occasione saranno installati 10 schermi a led trasparenti di grandi dimensioni che proietteranno immagini evocative del territorio vicentino: un’esperienza immersiva e coinvolgente, in un continuo dialogo tra il fascino della Basilica palladiana e la bellezza di paesaggi e tradizioni della provincia berica.



La piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove prenderà vita uno show mozzafiato. Al centro della scena sarà il corpo artistico di NuArt Events: musicisti, ballerini, giocolieri, equilibristi, mangiafuoco e vari performer intratterranno il pubblico in uno spettacolo teatrale di grande impatto visivo, il cui filo conduttore sarà l’appartenenza al territorio e alla tradizione.



Oltre alla vista, anche il palato sarà stuzzicato per tutta la sera dalla presenza di quattro aree di degustazione collocate in Piazza dei Signori. Per l’occasione si potrà degustare un’invitante selezione di formaggi proposti da Latterie Vicentine, abbinati ai vini della Cantina Beato Bartolomeo di Breganze. Una festa del sapore tra formaggi appetitosi come l’Asiago DOP Fresco e Stagionato, il Grana Padano DOP Riserva e il Castelgrotta, vini rossi, bianchi, leggeri, corposi, carichi di profumi e aromi. Tutti prodotti di alta qualità tipici del territorio vicentino.

Durante la serata sono previsti inoltre due interventi di Stefano Cantiero, giornalista e profondo conoscitore del territorio, da molti anni volto delle tradizioni e dei sapori autentici del Veneto. Dal cuore di Vicenza condurrà i presenti tramite racconti e immagini sull’Altopiano dei Sette Comuni per rivivere la suggestiva Transumanza di Bressanvido, la più lunga d’Europa con i suoi 90 km percorsi da oltre 600 capi in 3 giorni.

Un evento ricco di sorprese ed emozioni, in grado di far convivere storia, arte, gusto, voluto fortemente da Latterie Vicentine, primo produttore nazionale di formaggio Asiago DOP.

Sarà una serata ricca che coniugherà lo show con l'opportunità di degustare i prodotti della vicentinità, in un mix di tradizione e innovazione. Un'offerta fatta al pubblico che saprà certamente apprezzare la scelta di piazza dei Signori come luogo unico e suggestivo.

