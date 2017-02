"Una Notte tra i Libri Magici": caccia al tesoro tra le fiabe a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'11 AL 17 FEBBRAIO

Sabato 11 febbraio dalle 20 presso "La Locomotiva" - Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2 è in programma l'evento "Una Notte tra i Libri Magici", animazione ed iniziative dedicate ai bambini con fiabe e caccia al tesoro notturna. A cura della Cooperativa La Casetta, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Giulia 333.7285570 e Alessia 347.0855060 - www.locomotivaferrovieri.it - mail locomotivaferrovieri@gmail.com.

ELENCO INIZIATIVE