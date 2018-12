Una notte al Museo come non l'avevate mai visto

Gustav Mahler disse "Tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco".

Il 20 dicembre presso Palazzo Barbarano in contrà Porti nasce una nuova collaborazione tra 3 realtà che in corpore hanno fuoco ad altissima temperatura.

Cucù, Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage e Palladio Museum sono felicissimi di annunciare un aperitivo incredibilmente intenso, intenso come la luce emessa dalle nostre imperiture fiamme...



NOTTE AL MUSEO



Passato, presente e futuro uniti insieme dalle nostre esperienze. Vista, udito, gusto, olfatto e tatto saranno il trait d'union di questa esperienza unica.

Senso 1... Vista ➡ Arte

Senso 2... Udito ➡ Musica

Senso 3... Gusto ➡ Food & Beverage

Senso 4... Olfatto ➡ Beverage & Food

Senso 5... Tatto ➡ Storia



INGRESSO 9€

Drink compreso (in prevendita)

Drink Card €10 acquistabili all'interno dell' evento, con free finger food a passaggio

Musica esclusivamente in vinile

Visite guidate al Museo Palladio fino alle 22:00

Esperienze incredibili.



INGRESSO 6€

Per gli iscritti alla Palladio Young

Possibilità di rinnovo della tessera durante la serata

Dj set by Buffa doc dj



PREVENDITE PRESSO Cucù in Piazza delle Erbe, 7 Vicenza





Il Palladio Museum ospita un sogno che dura da 60 anni. È il sogno di avere a Vicenza il centro di ricerca più importante del mondo dedicato all'architettura. È un luogo dove comandano non i politici ma i grandi studiosi che in Germania, in Francia, in Spagna, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Russia, in Inghilterra e, naturalmente, in Italia, dedicano la vita a trasmettere la loro passione e la loro scienza. Perché studiare il passato non è culto delle ceneri, ma è custodia del fuoco.