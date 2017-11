Una domenica tira l'altra... a teatro: "Il Girotondo del Bosco: racconti di piuma, di pelo e di foglia"

"Il Girotondo del Bosco: racconti di piuma, di pelo e di foglia" - Le Domeniche a Teatro"

Testo e regia di Carlo Presotto - Sscenografia di Mauro Zocchetta - Con Matteo Balbo, Valentina Dal M - Carlo Presotto - carte dipinte Carla Albiero - Audio e luci: Martina Ambrosini in collaborazione con Paola Rossi

Laboratorio di ricerca sul movimento a cura di Viviana Palucci e Manola Bettio - Costruzione scene Luciano Lora ingraziano Federica Coluccia, Annachiara Meneghetti, Sofia Presotto, liberamente ispirato a 4 libri: "Il segreto del bosco" vecchio di Dino Buzzati

Storie del bosco antico di Mauro Corona - Uomini boschi e api di Mario Rigoni Stern - l linguaggio degli uccelli di Farid al-Din 'AttarLa pietra bambina si stacca dalla montagna, viene presa per mano dal ghiacciaio e portata lontano da casa. La gazza si innamora di un raggio di sole e cerca di afferrarlo in ogni riflesso di acqua sul lago. I geni degli alberi, si danno appuntamento nella grande ed eterna foresta di cui tanto hanno sentito parlare in gioventù.

Le piccole metamorfosi che ci fanno diventare grandi sono rispecchiate dal paesaggio e nelle creature del bosco. Lo spettacolo nasce da un laboratorio con i ragazzi dai 6 ai 10 anni, che dopo aver letto insieme agli attori Corona e Rigoni Stern, Buzzati ed Attar hanno giocato gesti e narrazioni, suoni e visioni, scegliendo ognuno una propria guida animale. Animali in disparte, che di solito non sono protagonisti di film di cassetta, animale del bosco. Ognuno di loro custodisce ed accompagna una trasformazione. Il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo. E con loro il merlo, il picchio e la puzzola popoleranno un bosco narrato da una gazza ragazza, un un genio degli alberi, ed un vento dispettoso.

