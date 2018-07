Una domenica a Malga Pusterle con Latterie Vicentine

Domenica 5 agosto si rinnova l’appuntamento in malga con Latterie Vicentine, leader nella produzione di Asiago Dop. Una giornata a Malga Pusterle, nel comune di Roana (strada Val D’Assa, direzione passo Vezzena – loc. Ghertele), alla scoperta del fascino della montagna, della sua storia e tradizioni.



Nella terza edizione di Domenica in malga Latterie Vicentine vuole valorizzare e promuovere l’importante tradizione dell’alpeggio e il territorio dell’Altopiano di Asiago. Tradizione che una ventina dei suoi soci porta avanti con orgoglio e passione da anni, in un’area vocata all’arte casearia fin dal XVI secolo.



Relax e divertimento saranno le parole chiave dell’intera giornata. Libero sfogo alla propria creatività dalle 10.30 con il laboratorio collettivo di pittura su ceramica con gli artisti di Sbittarte e il laboratorio delle Fattorie Didattiche a cura dell’Azienda Agricola Carlan Agnese. Sempre dalle 10.30 le guide ambientali di Ecotopia insegneranno ai bambini con il laboratorio “Naturarte” a creare oggetti decorati utilizzando cose naturali e con il laboratorio “Riciclando” ad allungare la vita agli oggetti che non servono più.



Un’occasione imperdibile sarà offerta durante la giornata: diventare casaro per un’ora. I malgari insegneranno a produrre una caciotta in totale autonomia. Due i turni disponibili, alle 11 e alle 15, con 13 posti ciascuno. Nella pausa pranzo sarà possibile degustare piatti tipici a base di prodotti locali con il servizio ristorazione disponibile dalle 12.00. Il tutto allietato dal concerto del Madlei Trio, che avrà inizio alle 13.30.







Nel pomeriggio alle 14.00 le fate e i maghi dell’associazione Fate per gioco intratterranno i più piccoli con letture animate, all’ombra di alberi secolari; mentre per i ragazzi e gli adulti più sportivi l’associazione Ski Orienteering Klubb organizzerà un percorso di orienteering. Per i più piccoli tanto divertimento con il gioco labirinto.

Alle 15 l’esperto erborista Antonio Cantele guiderà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee durante un laboratorio dedicato.



La manifestazione si concluderà con “Merendiamo”, una degustazione dei prodotti di Latterie Vicentine, per grandi e piccini.



Tutte le attività sono gratuite (tranne il laboratorio di pittura su ceramica e la ristorazione). Non è necessario prenotare né le attività didattiche né il servizio di ristoro. In caso di mal tempo l’evento sarà rinviato a Domenica 12 agosto.



Per maggiori informazioni www.latterievicentine.it oppure 3408949855 – 3666291250