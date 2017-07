"Un Viaggio per il Mondo": grill master di cucina etnica all'Università del Gusto

Martedì 18 luglio dalle 19.30 alle 22.30 è in programma il Grill Master "Un Viaggio per il Mondo", organizzato da "Weber Grill Academy Italia" all'Università del Gusto di Creazzo in via Piazzon 40 con lezioni di cucina per scoprire i segreti di una grigliata di successo, basata sulla cucina etnica, realizzando un menù completo. Info: www.universitadelgustovicenza.it - www.facebook.com/WeberGrillAcademyItalia/

PROGRAMMA. Durante la serata saranno illustrate le caratteristiche dei vari tipi di barbecue (elettrico, a gas, a carbonella) e i partecipanti potranno scoprire tutti i trucchi dei professionisti sulle modalità di preparazione e sulle tecniche di cottura di carne, verdure e dolci. A fine serata è prevista la degustazione dei piatti preparati con abbinamento di vini locali.

OBIETTIVI. Il Grill Master renderà i partecipanti i veri protagonisti della lezione, guidandoli nella realizzazione di un intero menu.

DESTINATARI. I corsi sono aperti agli appassionati della cucina all'aperto e ai “griller” neofiti, interessati a scoprire tutte le potenzialità della cucina al barbecue.

REALIZZAZIONE DEL MENU': 1 Pizza alla Griglia (Italia) / 2 - Picanha (Brasile) / 3 - Rib-eye Steak (Stati Uniti d’America) / 4 - Verdure al Wok (Tailandia) / 5 - Beer Can Chicken (Cina) / 6 - Dessert dall’Ebelskiver (Danimarca).

ELENCO CIBO E VINO