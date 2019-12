Presentazione video-fotografica della ciclista vicentina Laura Ceccon



Non solo per gli appassionati di ciclismo ma anche per gli amanti della montagna, dello sport, dell’avventura e dei viaggi, l’appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle ore 20,30 a Vicenza (Via Turra 70 - Circoscrizione 4) con “Un viaggio chiamato TransPAD”, presentazione video-fotografica di Laura Ceccon che racconterà la sua avventura ciclistica in solitaria dall’Oceano Atlantico al Mar Adriatico, dai Pirenei alle Dolomiti attraversando la Francia e scalando molti tra i più mitici passi europei.

2 mari, 4 nazioni, 33 passi, 2700 km, 48.000 metri di dislivello, 17 giorni, 100.000 emozioni… in sintesi un’entusiasmante esperienza di vita sui pedali.



L’incontro promosso da Carisma Team, con la collaborazione del Comune di Vicenza Assessorato alle Attività Sportive, vede il sostegno di 3Tbike, RecordBike e ReadyForUltra oltre che di Libereinvetta, progetto volto a promuovere, proprio attraverso la montagna, la libertà della donna contro ogni forma di violenza e di limitazione imposta.

L’incontro, a ingresso libero sino ad esaurimento posti, si preannuncia essere un’affascinante immersione in esperienze vissute di grande impatto emotivo e di notevole resistenza fisica e mentale.