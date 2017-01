"Un viaggio che non promettiamo breve": i comitati No Tav della Val di Susa a Vicenza

Giovedi 26 gennaio alle 21 Wu Ming presenta l'incontro "Un viaggio che non promettiamo breve" con la partecipazione alla discussione degli esponenti dei Comitati No Tav della Val di Susa presso il presidio permanente "No Dal Molin" a Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle numerose iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Ingresso con sottoscrizione volontaria.

