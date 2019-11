Un tram che si chiama desiderio a Lonigo

Prosa (abbonamento)

MARIANGELA D’ABBRACCIO, DANIELE PECCI

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO



di Tennessee Williams

traduzione Masolino D’Amico

regia, scene e costumi Pierluigi Pizzi

con Gabriele Anagni, Angela Ciaburri, Mariangela D’Abbraccio Massimo Odierna, Daniele Pecci, Erika Puddu, Stefano Scandaletti produzione Gitiesse Artisti Riuniti



La leggenda vuole che fosse proprio su un tram che al giovanissimo Tennessee Williams venisse l’idea del dramma con cui svelò il lato oscuro del sogno americano. Debuttato a Broadway nel 1947, e portato in Italia nel 1949 da Luchino Visconti, il capolavoro di Williams mise l’America di fronte a temi come l’omosessualità, il disagio mentale, le coercizioni familiari, il maschilismo, la femminilità maltrattata e l’ipocrisia sociale. Ambientato a New Orleans, il testo narra la storia di Blanche (qui interpretata da una splendida Mariangela D’Abbraccio) che, alcolizzata, si trasferisce dalla sorella Stella e dal suo rozzo e volgare marito, Stanley, con cui innescherà un conflitto che la porterà alla pazzia. Pierluigi Pizzi, un maestro di fama internazionale, porta in scena una pietra miliare del teatro e del cinema.