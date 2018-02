"Un Regalo per San Valentino" in corso Fogazzaro a Vicenza

Sabato 10 febbraio dalle 9 alle 19 nel centro storico di Vicenza è in programma "Un Regalo per San Valentino" in corso Fogazzaro nel weekend che predece la festa degli innamorati.

Cuoricini e addobbi sono stati allestiti per l'appuntamento di mercoledì nel tratto nord del nobile corso che dal semaforo accompagna i passanti sino alla Chiesa dei Carmini.

Per l’intera giornata Salotto Fogazzaro (appellativo dato al tratto del corso) si aprità al Mercatino di San Valentino come occasione per cercare qualcosa di dolce e curioso da regalare al proprio caro. Sciarpe e borse, bigiotteria, ma anche artigianato e specialità enogastronomiche nei banchi degli espositori.

Un’occasione in più per due passi nello storico Corso, che ha dato i natali nel 1842 al celebre scrittore Antonio Fogazzaro.