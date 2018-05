Un regalo fai da te per la Festa della Mamma

Viridea invita tutti i bambini a partecipare domenica 13 maggio ad un laboratorio creativo gratuito, organizzato in occasione della ricorrenza della Festa della Mamma.



Gli animatori presenti guideranno i bambini nella realizzazione di un albero di cuori colorati con la sagoma della loro manina, utilizzando materiali semplici come cartoncini, forbici, colori e glitter.

Sui rami di questo albero speciale fioriranno tante foglioline a forma di cuore, simbolo di tutto l’amore che si prova per la propria mamma.



Al termine del laboratorio i piccoli potranno portare a casa con sé la loro creazione, da regalare alla mamma nel giorno della sua festa per esprimere un dolcissimo messaggio: “Mamma, tu sei le mie radici!”