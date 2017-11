"Un Pensiero al Giorno": presentazione calendario 2018 Women in Run

Venerdì 3 novembre dalle 18.30 alle 21 al Panarea di Vicenza a Santa Bertilla in via Battaglione Val Leogra 38 verrà presentato il calendario speciale 2018 "Un Pensiero al Giorno" per dire stop alla violenza e ai soprusi sulla donne su iniziativa di WIR Women In Run con patrocinio comunale. Sarà possibile portare a casa una o più copie con una piccola offerta. Tutto il ricavato del progetto calendario sarà devoluto al CeAV - Centro Comunale Antiviolenza di Vicenza. Verranno inoltre consegnati in anteprima i pettorali M6C della 30KM e 10KM.

Il CeAv è uno dei 21 Centri Antiviolenza operanti nella Regione del Veneto che accoglie donne vittime di violenza, alle quali offre un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di contatto, primo accesso, presa in carico, consulenza psicologica e legale e di interventi di protezione immediata, in quanto vittima di violenza.

