"Un orto buono e bellissimo" a Torri di Quartesolo

Viridea propone un incontro gratuito sul tema dell'orto decorativo, progettato per produrre ortaggi di stagione e allo stesso tempo regalare un originale tocco dècor al giardino o al balcone, grazie all'accostamento degli ortaggi con altre piante e fiori. L'incontro, della durata di due ore, sarà tenuto da Dana Frigerio, garden designer e blogger, direttrice della rivista digitale dedicata al verde e alle piante Blossomzine.

L'esperta spiegherà come progettare un orto decorativo adeguandosi allo spazio disponibile, in giardino o sul balcone, illustrando le principali differenze tra coltivazione in terreno e in vaso, e condividendo alcune idee per quanto riguarda giardino dei semplici, orto urbano e orto decorativo vero e proprio. Passerà quindi ad illustrare nel dettaglio come realizzare il proprio orto scegliendo le piante in base alle diverse situazioni e stagioni, e come renderlo decorativo armonizzando gli ortaggi con altre piante e fiori. Non mancheranno infine alcuni consigli pratici in merito alla concimazione e alla difesa dai principali parassiti. Dana Frigerio resterà a disposizione al termine dell'incontro per rispondere a domande specifiche e curiosità dei presenti.

ELENCO INCONTRI