GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 7 AL 17 APRILE

Venerdì 7 aprile alle ore 20.30 si terrà l'evento celebrativo "Un Incontro per Ricordare il Passato" al Museo delle Forze Armate 1914-45 di Montecchio Maggiore in via del Lavoro 66. L'incontro storico per ricordare il passato coinciderà con l'inaugurazione di due mostre dedicate all'inizio del secolo scorso: "Sogni in tavola" dedicata agli elementi d'arredo di circa un secolo fa e "Saluti da..." con oltre 150 cartoline del territorio locale di inizio Novecento. Parteciperà anche il Coro degli Alpini di Novale. Ingresso libero. Contatti: 340.5978913.

(nella foto un immagine di archivio dal sito del "Museo delle Forze Armate 1914-1945" a Montecchio Maggiore)

ELENCO INCONTRI

Gallery