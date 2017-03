"Un Giorno in Villa" a Orgiano: visite guidate con degustazione

ORGIANO - VILLA FRACANZAN PIOVENE - DOMENICA 2 APRILE

Arte, natura, storia e tante curiosità in una delle più originali ville venete, accompagnati dalle guide di We Tour. E per completare l'assaggio del territorio, degustazione vini d.o.c. dei Colli Berici offerta dalla storica Cantina Piovene Porto Godi Alessandro. ORARI DI APERTURA: Mattino: 10.30-12.30. Pomeriggio: 14.00-18.00 - visite guidate ogni ora per gruppi di 20-25 persone. INFO E PRENOTAZIONI: info@wetourguide.it - 340.2549815 - 338.4379106. Il giorno dell'evento: 335.8221426. Entrata 10 euro: biglietto d'ingresso + visita guidata + degustazione.

