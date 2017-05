"Un Giorno da Pompiere 2017" a Thiene

"Open Day" presso il distaccamento dei VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI THIENE.

Nella giornata del 21 maggio sarà possibile visitare la caserma e assistere a manovre dimostrative dei vigili del fuoco. Sara presente un' area ludico/educativa "Pompieropoli", dove i bambini potranno svolgere varie attività. Stand gastronomico presente per tutta la giornata. Per informazioni: ass.amicipompierithiene@gmail.com. Per approfondire vedi anche: "Un Giorno da Pompiere 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 9: Apertura al pubblico del distaccamento Vigili del Fuoco Thiene

ore 9.30: "Pompieropoli 2017"

ore 17.30: Manovra dimostrativa con la Croce Rosse Italiana di Thiene

ore 18: Chiusura manifestazione

ELENCO MANIFESTAZIONI