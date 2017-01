"Un Cuore per Cambiare": Alcolisti Anonimi Vicenza al Centro Ferrovieri

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Venerdì 27 gennaio alle 20.30 al Centro dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) l’Associazione Alcolisti Anonimi di Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, organizza "Un Cuore per Cambiare", documentario sulla nascita e storia degli Alcolisti Anonimi. A seguire ci sarà un dibattito. Ingresso libero. Per informazioni: 393.9412817 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 334.1196196 (Ottorino).

ELENCO INCONTRI