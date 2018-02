Un Carnevale magico come un incantesimo al Viridea Garden Center

Viridea invita tutti i bambini a partecipare ad una giornata di festa in occasione del Carnevale: domenica 11 febbraio, all’interno del garden center saranno organizzati giochi e animazioni per i più piccoli, che potranno trasformarsi e vestire per un giorno i panni di potenti maghi o temute streghe.

I bambini saranno invitati a realizzare un travestimento con le proprie mani, usando cartoncini, cannucce, colori e brillantini per creare un cappello incantato o una bacchetta magica, che li trasformerà nel personaggio preferito.

I piccoli apprendisti saranno quindi chiamati ad affrontare una missione speciale: creare un calderone in cui custodire le speciali “pozioni magiche” che li aiuteranno a scoprire gli indizi e trovare il tesoro nascosto nel punto vendita.