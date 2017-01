"Un Cancello sul Paradiso" sul Monte Verena nell'Altopiano di Asiago

Sabato 21 gennaio dalle ore 9 alle 13 Asiago Guide organizza l'escursione-ciaspolata "Un Cancello sul Paradiso" nell'Altopiano di Asiago con ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici ad Asiago in via Francesco Baracca. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell’escursione: mezza giornata. Difficoltà media: 3 su una scala da 1 a 5. Sarà un percorso suggestivo, che porterà ad ammirare Asiago e la sua conca dai pascoli innevati delle malghe del Monte Verena. Luoghi incantati dove d’inverno le mucche cedono il regno ai galli forcelli, alle pernici, alla lepre alpina e ai molti altri animali montani. Da portare con sè: scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua o thè caldo per tutta la durata dell'escursione. Costo: 10 euro - gratis sotto i 18 anni (comprensivo di guida, tasse e assicurazione). Eventuale noleggio ciaspole se necessarie in caso di neve: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825 - info@asiagoguide.com. Per maggiori informazioni: www.asiagoguide.com.

