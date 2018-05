"Un abbraccio alla basilica" contro l'omofobia

L'ABBRACCIO PIÙ FAMOSO D'ITALIA RAGGIUNGE QUEST'ANNO LA SUA QUINTA EDIZIONE.



Ogni anno il 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale Contro L'Omo-Bi-Transfobia (IDAHOBIT International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia).



Per celebrare questa ricorrenza, sabato 19 maggio ritorna la manifestazione che, con una catena umana, abbraccia la Basilica Palladiana di Vicenza, per dimostrare con un gesto simbolico, che l'omo-bi-transfobia e il bullismo si superano con il contributo di tutte e tutti.





Programma :



ore 15.00 Premio Concorso Letterario Agedo Vicenza - AGedO VENETO

ore 15.15 Presentazione Evento

ore 15.25 Esibizione Dance Project - Spazio Gaja

ore 15.35 Esibizione in LIS (lingua dei segni italiana) con Nic&Ale LIS

ore 15.45 Mirko Darar

ore 15.55 Esibizione Scuola Danza Share

ore 16.05 Testimonianza migrante GAGA Vicenza

ore 16.15 Esibizione Dance Project - Spazio Gaja

ore 16.25 Sfilata Arcobaleno di Riccardo Aldighieri

ore 17.00 ABBRACCIO ALLA BASILICA

ore 17.30 Flash Mob "Unioni Civili" con Rosanna Filippin

ore 17.45 Esibizione Scuola Danza Share

ore 17.55 Mirko Darar

ore 18.00 Arcigay Vicenza - Gruppo giovani con "L'essenza in 1000 sfumature"

dalle 18.10 in poi dj set con Palladio Eventi